«Решения приняты»: Силуанов пообещал использовать активы недружественных компаний

Россия готова использовать замороженные внутри страны активы недружественных компаний, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он добавил, что соответствующие решения уже приняты.

Глава Минфина напомнил, что в России на счетах также хранятся замороженные средства недружественных компаний и организаций. Москва будет использовать эти деньги в своих интересах, как Вашингтон и Брюссель поступают с замороженными российскими активами.

«Если западные страны начали использовать доход от замороженных резервов РФ, мы поступим абсолютно так же. Мы будем использовать аналогичным образом доходы от этих активов. Будем направлять их на нужны экономики, на нужды субъектов РФ. Могу сказать, что такие решения уже приняты», – цитирует Силуанова агентство «Прайм».

Министр заверил, что эти решения «будут реализованы».

ЕС и США решили предоставить Украине дополнительные кредиты в размере 35 млрд евро и 20 млрд долларов соответственно. Брюссель и Вашингтон намерены погашать украинский долг доходами от замороженных российских активов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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