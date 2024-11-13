Карты «Мир» начнут принимать в Иране в 2025 году

С января 2025 года в Иране можно будет расплатиться картами «Мир», сообщил глава Центробанка республики Мохаммад Реза Фарзин. Российскую платежную систему уже связали с иранской системой «Шетаб».

Фарзин сказал, что техническое объединение платежных систем было первым этапом для организации работы карт «Мир» в Иране. Следующий этап стартует в январе 2025 года. На начало следующего года по григорианскому календарю, который начнется 20 марта, запланирован третий этап.

«На втором, в январе, российские карты будут приниматься в банкоматах на территории Ирана. И еще один этап начнется в начале следующего года: эти карты можно будет использовать при оплате с помощью банковских терминалов в точках розничных продаж», – приводит слова чиновника ТАСС.

Тегеран, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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