Биткоин подорожал до нового рекорда

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в $94 тысячи, следует из данных криптобиржи Binance.

По состоянию на 16:30 мск биткойн ускорил рост и находился на уровне $94,302 тыс. (+2,41%).

По оценке экспертов, мнение которых приводит ТАСС, биткоин в ближайшее время может подорожать до $100 тысяч и продолжить дальнейший рост – вплоть до $300 тысяч. Аналитики обращают внимание, что рост стоимости криптовалюты обусловлен несколькими факторами. Важную роль играют обещания избранного президента США Дональда Трампа, включающие амбициозные планы по трансформации США в глобальный криптовалютный хаб и значительный пересмотр текущей регуляторной политики, в том числе формирование резервов в криптовалюте.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube