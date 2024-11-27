Банковские ставки по вкладам достигли рекорда

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков РФ достигла 21,56% годовых, обновив исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Предыдущий исторический максимум был достигнут по итогам первой декады ноября 2024 года – 20,91%.

Повышение ставок по депозитам банки принимают на фоне высокой ключевой ставки ЦЮ на уровне 21% годовых. При этом представители регулятора регулярно отмечают, что возможно и дальнейшее ее повышение.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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