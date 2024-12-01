Путин подписал закон о госбюджете на 2025 год

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025 год. Планируется, что в казну поступят 40 трлн 296,1 млрд рублей, а расходы составят 41 трлн 469,5 млрд рублей.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, доходы ожидаются в размере 18,8% ВВП, из них 10 трлн 936,4 млрд рублей или 5,1% ВВП планируется получить от нефтегазовой отрасли. Ненефтегазовые доходов в 2025 году предусмотрены в размере 29 трлн 359,7 млрд рублей или 13,7% ВВП.

Расходы на следующий год заложены в сумме 41 трлн 469,5 млрд рублей или 19,3% ВВП. Дефицит федерального бюджета составит 1 трлн 173,4 млрд рублей. Ожидается, что ВВП в 2025 году вырастет на 2,5%, до 214 трлн 575 млрд рублей.

По итогам девяти месяцев 2024 года федеральный бюджет выполнен с профицитом в 580 млрд рублей. В правительстве это связали с устойчивым ростом поступлений от несырьевых отраслей и нефтегазового сектора.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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