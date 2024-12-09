За 10 месяцев кибермошенники похитили у россиян более 158 млрд рублей

Кибермошенники с января по октябрь текущего года похитили у жителей России более 158 млрд рублей – это больше, чем за весь прошлый года. Об этом говорится в сопроводительных документах к пакету правительственных законопроектов, передает ТАСС. Подготовленные предложения позволят правоохранителям без решения суда блокировать подозрительные счета сроком на 10 дней.

Правительство РФ считает важными подобные меры, учитывая рост киберпреступности. По данным Центробанка, в настоящее время 80% денежных хищений в стране совершается дистанционно и с каждым годом суммы увеличиваются. Так, в 2022 году был украден 91 млрд рублей, а в 2023-м- 156 млрд рублей.

Предлагаемые меры позволят «своевременно заблокировать на счетах мошенников похищенные у граждан денежные средства», – полагают в кабмине РФ.

Ранее сообщалось, что с начала года банки предотвратили 30 млн попыток мошенников списать деньги обманутых ими россиян. Сумма несостоявшихся хищений составила 4,3 трлн рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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