российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 октября 2024, 15:19 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Банки России предотвратили 30 млн мошеннических списаний с начала года

В 2024 году российские банки уже предотвратили 30 млн попыток мошеннических операций по списанию денежных средств. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

Число предотвращенных списаний уже достигло прошлогоднего показателя. «По количеству попыток, которые банки предотвратили на своей стороне, эта цифра составляет уже 30 млн попыток, то есть мы фактически за полгода подошли к цифре, которая появилась по результатам 2023 года», – сказал он.

Сумма несостоявшихся хищений составила 4,3 трлн рублей, уточнил Уваров в ходе конференции.

Согласно данным регулятора, в 2023 году благодаря эффективной работе антифрод-процедур кредитных организаций злоумышленникам не удалось совершить 34,77 млн мошеннических операций.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Что будет с ключевой ставкой ЦБ? Прогноз эксперта / Прибыль российских банков резко снизилась / В России готовят временные запреты на потребительские кредиты: период «охлаждения» будет зависеть от суммы / Набиуллина высказалась о перспективах решения по ключевой ставке / ЦБ назвал сентябрьскую инфляцию в России повышенной / Компании заявили об ухудшении ситуации с кредитованием / «Будет повышаться…» Глава ВТБ озвучил прогноз по ключевой ставке ЦБ / Банк России подготовил ограничения по кредитам в микрофинансовых организациях

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,