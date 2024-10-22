Банки России предотвратили 30 млн мошеннических списаний с начала года

В 2024 году российские банки уже предотвратили 30 млн попыток мошеннических операций по списанию денежных средств. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

Число предотвращенных списаний уже достигло прошлогоднего показателя. «По количеству попыток, которые банки предотвратили на своей стороне, эта цифра составляет уже 30 млн попыток, то есть мы фактически за полгода подошли к цифре, которая появилась по результатам 2023 года», – сказал он.

Сумма несостоявшихся хищений составила 4,3 трлн рублей, уточнил Уваров в ходе конференции.

Согласно данным регулятора, в 2023 году благодаря эффективной работе антифрод-процедур кредитных организаций злоумышленникам не удалось совершить 34,77 млн мошеннических операций.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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