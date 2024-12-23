Крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России

Крупнейший в Италии банк Intesa Sanpaolo прекращает принимать платежи в евро из российских банков, за исключением своей российской «дочки». Новые условия обслуживания корреспондентского счета российского отделения итальянского банка начнут действовать с 15 января 2025 года. Об этом пишет газета «Ведомости». Корсчета в российском отделении Intesa Sanpaolo имеют 15 российских банков.

По данным издания, Intesa Sanpaolo уведомил своих клиентов и контрагентов о прекращении приема платежей в евро из России. Представители финансовой организации подтвердили принятие такого решения.

Платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом Intesa Sanpaolo, в его «дочках», а также в кредитных организациях, расположенных на территории Италии, говорится в сообщении «Интезы» для клиентов банка.

Данное решение в первую очередь затронет корпоративных клиентов, которые использовали российскую «дочку» банка для расчетов в евро за пределами Италии. Речь идет о российских компаниях из секторов услуг и промышленного производства.

Один из собеседников газеты связал решение Intesa Sanpaolo с давлением Европейского центрального банка, который требует от финансовых институтов соблюдения санкций.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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