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Вторник, 14 января 2025, 20:32 мск

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Средняя максимальная ставка по вкладам снизилась

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады декабря снизилась от рекордного значения почти на 0,6% – до 21,69% годовых.

До того ставки по вкладам непрерывно повышались. Во второй декаде декабря 2024 года был зафиксирован исторический рекорд – 22,28%.

Рекордно низкий показатель был зафиксирован в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

В список банков, по которым проводится наблюдение, входят, в числе прочих, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и другие.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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