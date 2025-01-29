Заемщиков хотят освобождать от погашения кредита при нарушении антифрод-процедур

В законопроект о «периоде охлаждения» при выдаче потребительских кредитов предлагается прописать норму об освобождении заемщика от долговых обязательств в случае нарушений кредитором антифрод-процедур. Соответствующие поправки подготовлены комитетом Госдумы по финансовому рынку ко второму чтению проекта закона, сообщил глава комитета Анатолий Аксаков.

«Если банк или МФО не проверяли кредитную заявку на предмет мошенничества, выдали заем с нарушением процедур и впоследствии было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств у заемщика, то с него не будут требовать возвращения украденного кредита», – написал депутат в своем тг-канале.

Также из-под «периода охлаждения» предлагается вывести кредиты, с которыми сложно провернуть мошенничество. Речь идет о кредитам с залогом, поручительством, созаемщиками, а также о займах для рефинансирования прежних долгов, кредитах на покупку товаров при условии, что такой заем оформляется не онлайн.

Согласно поправкам, банки будут отказывать в выдаче платежных карт людям, попавшим в базу мошенников и «дропов». Их денежные транзакции могут быть приостановлены либо ограничены 100 тыс. рублей в месяц.

При обращении в банк и микрофинансовые организации все заемщики будут обязаны предоставлять свой ИНН для дополнительного подтверждения личности со стороны ФНС, резюмировал Аксаков.

Напомним, 15 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении «периода охлаждения» по потребительским кредитам. Депутаты рассчитывают, что эта мера будет эффективной для борьбы с мошенниками.

Проект закона предусматривает «период охлаждения» при выдаче потребительского кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции. Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей период запрета на транзакции составит четыре часа, для сумм от 200 тысяч рублей – 48 часов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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