Резервы России в золоте превысили $200 млрд

По итогам января стоимость золотых резервов России вновь превысила $200 млрд, а доля драгметалла в общем объеме финансовых запасов страны достигла 33,3%, что является максимумом с осени 1999 года.

Из данных Центробанка следует, что вложения России в золото в январе после двух месяцев снижения вновь перешли к росту: за месяц они выросли на 5,5% – до $206,5 млрд. Это стало вторым результатом в современной истории – больше было только в октябре прошлого года, отмечает «Прайм».

Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года – 56,9%, а минимальная – в июне 2007 года на уровне 2,1%.

В целом, по оценке Банка России, международные резервы России 1 февраля составили $620,8 млрд.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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