Россия реструктурировала долги 22 стран на $30 млрд – Силуанов

Россия за последние 25 лет реструктурировала долги 22 стран на сумму почти $30 млрд. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Россия в 2019 году, согласно данным Всемирного банка, занимала пятое место в мире среди крупнейших стран – кредиторов развивающихся государств, передает РБК. Тогда ее должниками были около 30 государств с суммарными обязательствами почти $22,9 млрд. Крупнейшую задолженность перед Россией имели Белоруссия ($8,1 млрд), Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен (по более $1 млрд каждая).

На начало 2024 года общая задолженность иностранных государств перед Россией составляла $28,86 млрд. Среди крупнейших должников – Белоруссия ($8,24 млрд), Бангладеш ($5,86 млрд), Индия ($3,75 млрд), Египет ($1,82 млрд), Вьетнам ($1,39 млрд), Афганистан ($1,2 млрд), Йемен ($1,18 млрд) и Сербия ($0,92 млрд).

Напомним, летом 2023 года президент РФ Владимир Путин сообщал, что Москва списала странам Африки долги на сумму более $23 млрд.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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