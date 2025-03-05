В России могут ограничить выпуск банковских карт

Генеральная прокуратура России подготовила ряд мер по противодействию Интернет-мошенничеству. Как сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов, одним из ограничений может стать лимит на выпуск новых банковских карт для россиян.

«Нами прорабатывается возможность введения на законодательном уровне лимитов по выпуску электронных средств платежа (банковских карт), нормативного регулирования деятельности риелторов, через которых мошенниками осуществляется так называемая ускоренная продажа квартир потерпевших, особенно единственного жилья у человека, в том числе в части регламентации приостановления регистрационных действий», – отметил Краснов на совещании главы государства с членами правительства.

Генпрокурор уточнил, что ряд мер потребует изменений в законодательстве, в том числе относительно обязанности операторов связи по мониторингу и блокировке сим-боксов в случае нецелевого применения оборудования или отсутствия сведений об адресе его установки.

«Одновременно инициировано ужесточение ответственности за совершение преступлений с использованием специальных познаний и техники, закрепляющей в качестве квалифицированных составов дистанционные мошенничества и кражи посредством фишинговых атак, социальной инженерии; спроектирована новая уголовно-правовая норма, которая квалифицирует кибервымогательство», – сообщил генпрокурор России.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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