ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты еще на полгода

Банк России сохранил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода, до 9 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Такое решение связано с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Граждане, открывший валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, могут снимать валюту в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета. Единственное условие для этого – если они ранее не использовали такую возможность.

Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

Для банков на ближайшие шесть месяцев также сохраняется запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Центробанка.

Юридическим лицам – нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 сентября 2025 года не производится, по другим валютам ограничений нет.

Юрлица, являющиеся резидентами, в течение ближайшего полугода могут получить со счетов данную наличную валюту только на цели командировочных расходов исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства РФ.

Напомним, ограничительная мера впервые была введена 9 марта 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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