Реальные ставки кредитов в российских банках упали до 35%

В преддверии решения Центробанка по ключевой ставке средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) упал к концу апреля до 35%. За последний месяц показатель снизился сразу на 5 процентных пунктов, пишут «Известия».

ПСК включает в себя все затраты заемщика на обслуживание займа помимо самой ставки, в том числе комиссии и расходы на страховку. За месяц реальные ставки потребкредитов скорректировали 11 банков из 15 крупнейших банков. Минимальная стоимость кредитов сейчас составляет 28,3%, максимальная – 42%.

Банки ждут начала цикла снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года, поэтому они уже сейчас постепенно смягчают условия выдачи кредитов, пояснил управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Как пишет газета, банки не стали бы снижать ставки, если бы не были уверены в завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Тем не менее, по мнению экспертов, пока речи о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 25 апреля, не идет. При этом рынок ожидает, что в пятницу Банк России смягчит сигнал. Банки заранее корректируют условия, чтобы раньше других привлечь потребительский спрос.

Напомним, в марте реальные ставки кредитов достигли 39,6%. Верхняя граница реальных ставок по потребкредитам у крупнейших банков в среднем составила почти 50%, а у отдельных игроков ушла к 60-76%. Ставки по ссудам выросли не только из-за ключевой ставки, но также из-за стоимости денег, которые банки привлекают от населения, указывали эксперты.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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