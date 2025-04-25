В России уменьшилось число поддельных банкнот

По итогам первого квартала 2025 года в России выявлено почти на треть меньше поддельных банкнот – всего лишь 1 665 штук, следует из отчета Центробанка РФ.

По данным ЦБ, обнаружено 1 039 поддельных 5-тысячных банкнот, 476 фальшивых 1000-рублевок и 59 – номиналом 2 000 рублей. «Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 200 рублей. При этом было выявлено 32 поддельные монеты номиналом 10 рублей и 10 поддельных монет номиналом 5 рублей», – уточнил регулятор.

Вместе с тем в первом квартале 2025 года была выявлена 1361 поддельная банкнота иностранных государств. Большинство фальшивок – американские доллары.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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