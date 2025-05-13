Карты «Мир» начали принимать в Иране

Россияне могут расплачиваться за покупки на территории Ирана картой «Мир», сообщил Центробанк исламской республики.

«В настоящее время в иранской платежной сети доступны NFC-платежи, включая мелкие покупки без ввода PIN-кода. Эта функция также реализована для платежей через приложение Mir Pay в рамках интеграции сетей Shetab и «Мир», – говорится в сообщении ЦБ Ирана (цитата по ТАСС).

Теперь российские туристы и предприниматели могут оплачивать покупки в определенных торговых точках с использованием телефонов на базе Android. Держатели российских карт смогут совершать в терминалах Shaparak мелкие транзакции через Mir Pay, а для крупных транзакций потребуется ввод PIN-кода, отметили в Центробанке Ирана.

В первую очередь данная технология внедрена в главных туристических центрах страны, популярных у граждан России.

Отмечается, что оплата товаров и услуг в иранских терминалах картами «Мир» стала доступна после завершения второго этапа интеграции платежных систем России и Ирана. Напомним, на первом этапе этого проекта граждане Ирана в России смогли снимать рубли с помощью своих банковских карт. После завершения третьего этапа иранцы получат возможность расплачиваться картами Shetab на территории России.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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