российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 мая 2025, 15:25 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Карты «Мир» начали принимать в Иране

Россияне могут расплачиваться за покупки на территории Ирана картой «Мир», сообщил Центробанк исламской республики.

«В настоящее время в иранской платежной сети доступны NFC-платежи, включая мелкие покупки без ввода PIN-кода. Эта функция также реализована для платежей через приложение Mir Pay в рамках интеграции сетей Shetab и «Мир», – говорится в сообщении ЦБ Ирана (цитата по ТАСС).

Теперь российские туристы и предприниматели могут оплачивать покупки в определенных торговых точках с использованием телефонов на базе Android. Держатели российских карт смогут совершать в терминалах Shaparak мелкие транзакции через Mir Pay, а для крупных транзакций потребуется ввод PIN-кода, отметили в Центробанке Ирана.

В первую очередь данная технология внедрена в главных туристических центрах страны, популярных у граждан России.

Отмечается, что оплата товаров и услуг в иранских терминалах картами «Мир» стала доступна после завершения второго этапа интеграции платежных систем России и Ирана. Напомним, на первом этапе этого проекта граждане Ирана в России смогли снимать рубли с помощью своих банковских карт. После завершения третьего этапа иранцы получат возможность расплачиваться картами Shetab на территории России.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Иран

Власти Ирана не исключают диверсию при мощном взрыве в порту, где погибли 70 человек / Взрыв в иранском порту: 25 человек погибли и 800 получили ранения / Трамп пригрозил ударом по ядерным объектам Ирана / Вашингтон озвучил Ирану новый ультиматум / Американская угроза: иранская армия приведена в состояние повышенной боеготовности / Иран отказался от прямых переговоров с США / «Последствия будут ужасными»: Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана / Китай, Россия и Иран проведут переговоры по ядерной проблеме

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Туризм, Финансы, Экономика, Иран,