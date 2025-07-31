В России введены новые пошлины для автовладельцев и мигрантов

В России с сентября вводятся новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов, а также будут повышены ряд действующих сборов для них. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Автор инициативы – Минфин РФ – рассчитывает, что новые ставки госпошлин позволят более справедливо компенсировать затраты, которые несут госорганы при оказании соответствующих документационных услуг.

Согласно закону, госпошлина за получение водительских прав старого образца вырастет до 4 тыс. рублей, а за удостоверение нового образца придется заплатить 6 тыс. рублей. Выдача международных прав подорожает с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. рублей.

Помимо этого, получение паспорта транспортного средства (ПТС) обойдется в полтора раза дороже – 1,2 тыс. рублей. Также заметно увеличится госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС): на бумажном носителе – с 500 до 1,5 тыс. рублей, на пластиковом – с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.

Кроме того, сбор за выдачу госномеров на автомобиль вырастет с 2 до 3 тыс. рублей, за регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы – с 1,5 тыс. рублей до 2,25 тыс. рублей. Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1,5 до 4,5 тыс. рублей.

Также увеличится пошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины – с 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Документ о допуске к перевозке опасных грузов обойдется в 2,25 тыс. рублей вместо 1,5 тыс. рублей, следует из законопроекта.

За транзитные номера на металле придется заплатить 2,4 тыс. вместо 1,6 тыс. рублей, на бумаге – 300 рублей (сейчас 200 рублей).

Помимо того, вводится госпошлина за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам техосмотра – в размере 500 рублей. Также появится пошлина для автошкол – за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным Минпросвещения РФ требованиям. Ее размер составит 15 тыс. рублей.

Кроме того, в целях усиления контроля за миграционными потоками вводится госпошлина за постановку иностранца или лица без гражданства на учет по месту пребывания – в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания – 1000 рублей, передает РИА «Новости». В то же время с 420 рублей до 1000 рублей увеличивается пошлина за регистрацию иностранцев по месту жительства. При этом уточняется, что эта пошлина не будут касаться участников эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан и лиц без гражданства.

Также появится госпошлина за выдачу или переоформление патента иностранцу – в размере 4200 рублей. За продление срока действия разрешения на работу мигранту также придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок – 2100 рублей.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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