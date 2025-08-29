Официальный курс евро вырос до 94 рублей

Центробанк РФ повысил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к российскому рублю на выходные и понедельник. Как следует из данных регулятора, европейская валюта опять подорожала до 94 рублей.
В частности, официальный курс европейской валюты увеличен на 55,88 копейки – до 94,0479 рубля.
В то же время официальный курс американского доллара вырос на 3,98 копейки – до 80,3316 рубля, китайского юаня – на 3,31 копейки до 11,2713 рубля.
Москва, Анастасия Смирнова
© 2025, РИА «Новый День»