Официальный курс евро вырос до 94 рублей

Центробанк РФ повысил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к российскому рублю на выходные и понедельник. Как следует из данных регулятора, европейская валюта опять подорожала до 94 рублей.

В частности, официальный курс европейской валюты увеличен на 55,88 копейки – до 94,0479 рубля.

В то же время официальный курс американского доллара вырос на 3,98 копейки – до 80,3316 рубля, китайского юаня – на 3,31 копейки до 11,2713 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

