российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 августа 2025, 21:00 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

Официальный курс евро вырос до 94 рублей

Центробанк РФ повысил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к российскому рублю на выходные и понедельник. Как следует из данных регулятора, европейская валюта опять подорожала до 94 рублей.

В частности, официальный курс европейской валюты увеличен на 55,88 копейки – до 94,0479 рубля.

В то же время официальный курс американского доллара вырос на 3,98 копейки – до 80,3316 рубля, китайского юаня – на 3,31 копейки до 11,2713 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Рубль

Банк России понизил официальный курс евро почти на 1 рубль / Официальный курс евро стал дороже 84 рублей / Центробанк РФ повысил курсы основных иностранных валют / Официальный курс доллара опускается к отметке 80 рублей / Официальный курс евро стал дешевле 94 рублей / Официальный курс евро превысил 94 рубля / Официальный курс доллара превысил 79 рублей / Официальный курс евро превысил 93 рубля

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Россия, Финансы, Экономика, Рубль, ЦБ РФ,