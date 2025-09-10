Рубль продолжает активно слабеть: доллар превысил 85 рублей, евро выше 99 рублей

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 85 рублей впервые с апреля, курс евро превысил 99 рублей. Это следует из данных торгов на рынке «Форекс».

По состоянию на 12:14 мск, курс американской валюты вырос на 1,84 рубля относительно закрытия предыдущих торгов и достиг 85,54 рубля.

Курс евро также продолжил расти и к 12:16 мск составил 99,41 рубля (+1,44 рубля).

Рубль дешевеет и к юаню, но незначительно. К 12:02 мск курс китайской валюты вырос на 17 копеек, до 11,90 рубля.

Напомним, 9 сентября рубль также ослабил свои позиции по отношению к доллару и евро. Внебиржевой курс единой европейской валюты впервые с февраля 2025 года превысил 98 рублей. Курс доллара приблизился к 84 рублям.

Официальные курсы доллара и евро, установленные ЦБ России на 10 сентября, выросли почти на рубль. Так, курс «американца» увеличен на 90,28 копейки – до 83,2425 рубля, евро – на 1,46 рубля до 98,0336 рубля. Официальный курс китайского юаня подорожал на 21,88 копейки – до 11,6934 рубля

Аналитик Евгений Коган прогнозирует, что без вмешательства государства рубль продолжит дешеветь. «Думаю, в ближайшем будущем мы перейдем на уровни 85-90 рублей за доллар», – отметил он.

Эксперт назвал несколько причин для дальнейшего ослабления национальной валюты России. Во-первых, растет спрос на валюту. «По данным за август, вырос спрос нефинансовых компаний на валюту на 29,5% месяц к месяцу до $33 млрд, что отражает расширение импорта. <...> Эта тенденция будет стабильно с нами по мере снижения ключевой ставки», – пояснил Коган.

«Цены на российский экспорт остаются невысокими. Более того, они даже снижались. В августе они сократились на 3,5% за месяц, – добавил аналитик. – Из-за замедления экономического роста и угрозы расширения санкций нет причин для роста экспортных доходов и в ближайшем будущем. Другими словами, не стоит ждать поддержки рублю от экспортеров».

«С точки зрения потоков капитала тоже нет причин для укрепления рубля. Переговоры [по украинскому урегулированию – прим. ред.] зашли в тупик», – отметил он, напомнив при этом о недавнем заявлении президента США Дональда Трампа о готовности к введению новых санкций против России.

На рубль также давят ожидание смягчения денежно-кредитной политики и очень вероятное снижение ключевой ставки в пятницу, 12 сентября, обращают внимание эксперты.

