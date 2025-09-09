Курс доллара приблизился к 84 рублям впервые с весны

Рубль продолжает терять позиции на рынке «Форекс». Курс доллара во вторник, 9 сентября, подскочил выше 83 рублей и приблизился к отметке 84 рубля впервые с весны, следует из данных торгов. Евро также идет в рост.

По данным на 12:00 мск, курс американской валюты вырос на 1,85% – до 83,99 рубля, прибавив 1,52 руб. В моменте доллар поднимался выше 84 рублей, достигнув 84,30 рубля.

Курс евро рос на 0,52%, до 97,52 рубля (+50 копеек), в моменте единая европейская валюта превысила планку в 98 рублей.

Китайский юань на торгах на Московской бирже на 11:50 мск вырос на 13 копеек, до 11,69 рубля. Рубль торгуется на минимальных уровнях с начала апреля.

Накануне курс доллара на российском межбанковском рынке превысил 82 рубля – это произошло впервые с конца июля. Курс евро подскочил выше 96 рублей впервые с середины апреля.

Банк России установил официальный курс доллара США на 9 сентября на уровне 82,3397 рубля, евро – 96,5691 рубля, юань – 11,4746 рубля.

