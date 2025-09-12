Сбербанк вслед за ВТБ объявил о снижении ставок после решения ЦБ

Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотеке, потребительским кредитам и вкладам вслед за понижением ключевой ставки Центробанка.

С 15 сентября ставки по рыночной ипотеке уменьшатся на 1-2 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Минимальная ставка составит от 17,4% – на покупку первичного жилья, от 17,8% – на покупку вторичного и строительство жилого дома. Ставки по уже одобренным, но невыданным базовым ипотечным программам будут изменены автоматически, отметили в кредитной организации.

Также с 15 сентября Сбер понизит ставки по вкладам, максимальная – при размещении средств на три месяца – составит 15,5%. Кроме того, банк уменьшит ставки по потребкредитам, минимальная будет 19,9% годовых.

Ранее ВТБ объявил о снижении ставок по потребкредитам сразу на 4 процентных пункта. Банк также готовит аналогичные шаги по ипотеке и автокредитам.

Сегодня совет директоров Банка России понизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых.

Москва, Наталья Петрова

