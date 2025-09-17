Официальный курс евро превысил 98 рублей

Центробанк РФ повысил официальные курсы основных иностранных валют по отношению к российскому рублю на завтра, 18 сентября. Как следует из данных регулятора, официальный курс евро стал дороже 98 рублей, а американского доллара – вплотную приблизился к отметке 83 рубля.

В частности, официальный курс «европейца» увеличен на 40,91 копейки – до 98,2994 рубля, «американца» – на 16,28 копейки до 82,9987 рубля.

В то же время официальный курс китайского юаня повышен на 5,71 копейки – до 11,6623 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

