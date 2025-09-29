Минфин предложил поднять НДФЛ для иноагентов до 30%

Минфин России выступил с инициативой ограничить иностранных агентов в налоговых преференциях. Для них предложено установить единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%. Это следует из подготовленного ведомством законопроекта, направленного на реализацию отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

«Для иностранных агентов устанавливается единая налоговая ставка по НДФЛ в размере 30%. Также им будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании», – говорится в сообщении Минфина.

Инициатива также ограничивает возможность использования налоговых преференций организациям, имеющим статус иноагента, и организациям с прямой или косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10%.

«В частности, имеющим такой статус организациям, будет запрещено применять пониженные ставки по налогу на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав)", – отметили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность для лиц, признанных иноагентами, за неисполнение возложенных на них обязанностей. Теперь уголовная ответственность по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) может наступить уже после одного нарушения административной статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагента), либо при наличии судимости за аналогичное преступление. Ранее уголовное дело возбуждалось только после двух таких правонарушений, совершенных в течение одного года.

