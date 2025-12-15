В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки ЦБ 19 декабря

Центробанк России на предстоящем заседании 19 декабря может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16% годовых. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его мнению, в 2026 году смягчение денежно-кредитной политики продолжится. Депутат ожидает, что ключевая ставка начнет снижаться уже в феврале, на первом заседании совета директоров ЦБ, передает ТАСС.

Напомним, Банк России 24 октября снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 16,5% годовых.

В ноябре советник председателя Банка России Кирилл Тремасов допустил снижение ключевой ставки еще на 0,5 процентных пункта до конца 2025 года. Однако, по его словам, есть вероятность, что ставка останется на прежнем уровне. Для принятия решения по ключевой ставке в том числе будут оцениваться данные по инфляции за ноябрь и недельная статистика за декабрь, указал Тремасов.

Москва, Наталья Петрова

