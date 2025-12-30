В России участились случаи блокировок карт после переводов самому себе

Клиенты российских банков все чаще сталкиваются с блокировкой карт или отдельных операций после переводов между собственными счетами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на юристов и аналитиков финансового рынка.

Под блокировку попадают как крупные переводы, в том числе зарплаты на свой счет в другом банке, так и незначительные трансакции. Таких случаев в последнее время становится все больше, указывают эксперты.

Банки должны проверять трансакции на целый перечень признаков мошенничества и предотвращать подозрительные операции, но на деле добросовестные клиенты все чаще попадают под ограничения.

«Жалобы клиентов на блокировки карт после переводов самому себе сейчас не редкость. Рынок захлестнула волна мошенничества, и регулятор требует от банков действовать на опережение. Однако на практике под заморозку все чаще попадают добросовестные клиенты», – заявил изданию директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Российские банки, опасаясь огромных штрафов вплоть до отзыва лицензии со стороны ЦБ и Росфинмониторинга за недостаточный контроль, сознательно смещают баланс в сторону перестраховки, пояснил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. По его словам, риск потерять клиента из-за временных неудобств менее значим, чем угроза санкций от Центробанка.

Юристы для избежания блокировки счета или операции рекомендуют сохранять привычный набор операций, четко указывать назначение платежа в чате либо в комментарии к переводу, а также использовать только проверенные устройства. Кроме того, необходимо разделять личные и бизнес-операции и не совершать переводы по указанию незнакомцев.

Напомним, в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ зафиксировал резкий рост жалоб на необоснованную блокировку счетов. При этом, по ее словам, число обращений по фактам мошенничества упали. Набиуллина признала, что регулятор, борясь с мошенничеством, «где-то перегнул палку».

Ранее в Росфинмониторинге перечислили операции, из-за которых могут заблокировать счет. Чаще всего ограничительные меры связаны с нетипичным поведением клиентов, в том числе со слишком частыми переводами. Кроме того, счет может быть заблокирован из-за переводов сумм, несоразмерных официальному доходу.

С 1 января 2026 года ЦБ расширит перечень признаков мошеннических операций с 6 до 12. Среди новых маркеров – перевод денег человеку, с которым не было операций за последние полгода, после перевода самому себе через СБП на сумму более 200 тыс. рублей. Кроме того, банки будут учитывать ситуации, когда за 48 часов до перевода клиент меняет номер телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», что может говорить о получении злоумышленниками удаленного доступа к счету.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube