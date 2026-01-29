Россиян предупредили о блокировке денежного перевода при смене номера телефона

Граждане России могут столкнуться с блокировкой банковского перевода при смене номера телефона. Об этом рассказал РИА «Новости» адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.

«Подозрение у банков вызывает любая операция, за 48 часов до которой была произведена смена номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», – отметил юрист.

Если пользователь сменил номер, то банк может усмотреть в этом признак мошенничества. Зачастую злоумышленники пытаются перехватить push-уведомление от банка с кодом подтверждения операции.

«Соответственно, до этого мошенники пытаются поменять номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», – добавил Пашин.

Ранее сообщалось, что клиенты российских банков все чаще сталкиваются с блокировкой карт или отдельных операций после переводов между собственными счетами. Под блокировку попадают как крупные переводы, в том числе зарплаты на свой счет в другом банке, так и незначительные трансакции.

