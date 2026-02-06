российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 февраля 2026, 18:00 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

В России объем операций дроперов вырос в 1,7 раза в прошлом году

По итогам 2025 года объем финансовых операций физических лиц с признаками дропов в России увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в сообщении Росфинмониторинга в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что общая сумма совершенных переводов превысила 90 млрд рублей. При этом отмечается рост использования при проведении подозрительных операций платежных инструментов нерезидентов и несовершеннолетних.

По данным ЦБ РФ на прошлый год, каждый месяц дроперами становились порядка 80 тысяч российских и иностранных граждан.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Финансы,