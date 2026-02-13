Ключевая ставка к концу года может опуститься до 10% при одном условии

Банк России может снизить ключевую ставку на 0,5-1 процентный пункт уже в марте, прогнозирует председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он ожидает, что при благоприятной инфляционной картине ставка может опуститься до 10% к концу году.

Как отметил парламентарий, после январского скачка цен, согласно последним данным Росстата, инфляция начала замедляться. «В то же время проинфляционные последствия повышения НДС и других налоговых решений еще предстоит просчитать, поскольку перенос в цены может продолжаться еще определенное время», – написал он в своем телеграмм-канале. Вместе с тем, указал Аксаков, сейчас усиливаются риски переохлаждения экономики.

«Поэтому с учетом необходимости повышения темпов экономического роста и возобновления инвестиционной активности Банк России в марте может уменьшить ключевую ставку на 0,5-1% и продолжить двигаться такими же шагами на следующих заседаниях», – допустил парламентарий.

Более того, он не исключил, что со второго квартала и далее во втором полугодии «при благоприятной инфляционной картине снижение ставки может пойти даже быстрее, в результате к концу года она опустится до 10%».

Совет директоров Банка России 13 февраля снизил ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после снижения ставки заявила, что регулятор может продолжить снижение ставки на ближайших заседаниях. «Сейчас у нас больше уверенности, что мы можем продолжить на ближайших заседаниях», – сказала она.

Набиуллина также заявила, что как пик инфляционного давления, так и пик роста инфляционных ожиданий были пройдены в декабре-январе. По ее словам, ускорение инфляции в январе носило разовый характер. При этом Набиуллина отметила, что снижение инфляционных ожиданий будет происходить достаточно медленно и поэтому потребуется более плавная траектория снижения ставки.

Москва, Наталья Петрова

