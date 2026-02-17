В Банке России назвали сроки возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике

Центробанк вернется к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП) в течение 2027 года. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах конференции «Макромастерская: актуальные вопросы макроэкономики и перспективные направления регионального экономического анализа».

«В течение 2027 года в нейтральный диапазон ставка вернется», – приводит слова Заболоткина РИА «Новости».

Регулятор оценивает долгосрочный уровень номинальной нейтральной ставки в диапазоне 7,5-8,5%.

В январе Заботкин предупреждал, что говорить о возвращении к нейтральной ДКП еще рано. «Инфляция пока выше цели, не говоря уже об инфляционных ожиданиях, которые пока вообще сильно не снизились. Поэтому говорить о том, что уже пора возвращаться к нейтральной ДКП, преждевременно», – отметил зампред ЦБ.

В то же время Заботкин добавил, что прогноз ЦБ предполагает дальнейшее снижение ключевой ставки в течение 2026 года. Согласно прогнозу регулятора, в 2026 году ключевая ставка ожидается на уровне 13,5-14,5%, в 2027-м – 8-9%, в 2028-м – 7,5-8,5%.

Напомним, Совет директоров Банка России 13 февраля снизил ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых. Глава ЦБЭльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что регулятор может продолжить снижение ставки на ближайших заседаниях. «Сейчас у нас больше уверенности, что мы можем продолжить на ближайших заседаниях», – сказала она.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube