Россияне ускорили досрочное погашение кредитов

Россияне начали активнее закрывать кредиты досрочно. В четвертом квартале 2025 года суммарный объем таких погашений вырос на 35% в годовом выражении и превысил 1 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Порядка 500 млрд рублей из этой суммы пришлось на кредиты наличными. 362 млрд составили ипотечные кредиты, 156 млрд – автокредиты. При этом рост досрочных погашений автокредитов за год был двукратным.

В январе текущего года показатели ожидаемо снизились до 276 млрд рублей, но это на четверть больше уровня января 2025 года. При этом 56% всех досрочных погашений пришлось на полное закрытие долга, остальные – на частичное сокращение обязательств, пишут «Известия».

Заемщики стараются заранее гасить кредиты, оформленные в предыдущие годы, из-за высоких ставок, пояснил гендиректор ОКБ Михаил Алексин. По его словам, чем выше проценты по займу, тем дороже его обслуживание и поэтому выгоднее выплатить его досрочно, чтобы существенно снизить общую переплату.

Год назад ключевая ставка достигала рекордных 21%, из-за чего ставки по потребительским кредитам могли доходить до 26-40%, а по ипотеке – до 22-26%. Даже при небольших сроках переплата по таким ссудам была значительной. При этом жилищные кредиты часто брали на 25 лет, и общая переплата по ним могла превышать размер займа в 2,5-3 раза.

Как отмечают эксперты, тенденция к досрочному погашению или рефинансированию кредитов, скорее всего, сохранится на фоне прогнозируемого снижения ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что за год в России на треть выросла доля долгов по кредитам самого низкого качества, которые можно считать невозвратными. Рост таких задолженностей аналитики связывают с высокими ставками и медленным повышением доходов населения.

Москва, Наталья Петрова

