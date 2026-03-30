Банки и МФО почти 350 тысяч раз нарушили самозапреты на кредиты

Банк России с марта прошлого года выявил 309 тысяч нарушений действия механизма самозапрета на кредиты, когда микрофинансовые организации (МФО) заключали с клиентом договор займа без проверки наличия ограничений. Об этом сообщил директор департамента небанковского кредитования Центробанка Илья Кочетков, пишут «Ведомости».

По его словам, нарушения допускают одни и те же компании – их около сотни.

Подобные нарушения допустили и отдельные банки, однако их количество значительно меньше, добавил представитель ЦБ. С начала действия механизма самозапрета выявлено свыше 40 тысяч случаев заключения банками договора без проверки сведений о наличии самозапрета.

Закон о самозапрете на кредиты вступил в силу 1 марта 2025 года. Установить запрет на оформление потребительских кредитов и займов можно через портал «Госуслуги» или через МФЦ. За год работы инструмента – с 1 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года – самозапреты установили 22 млн жителей России. Чаще всего к этому прибегают граждане в возрасте 35-45 лет (21,5%), 45-55 лет (19,8%) и 55-65 лет (18,9%).

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

