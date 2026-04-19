У России оказался самый низкий госдолг в «Большой двадцатке»

По итогам 2025 года государственный долг России оказался самым низким среди государств «Большой двадцатки». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные Международного валютного фонда.

В частности, совокупная задолженность РФ составила всего 18% ВВП. При этом примерно 16,5% приходится на федеральное правительство, а остальное – на региональные власти.

Турция заняла в этом рейтинге второе место с госдолгом 23,5% ВВП. На третьем – Саудовская Аравия – 31,7%. Размер задолженности Индонезии составил 41% от всей экономики, а Австралии – 51%.

Самый высокий общий госдолг оказался у Японии – 206,5%. Больше 100% ВВП задолженность у Италии (137,1%), США (123,9%), а также Франции, Канады и Британии.

Безопасным считается уровень госдолга ниже 60% ВВП.

Ранее сообщалось, что государственный долг России по итогам 2025 года вырос на 6,1 трлн рублей (+21%) и достиг 35,1 трлн рублей, следует из доклада Счетной палаты. По информации ведомства, внутренний долг вырос на 29,1% до 30,7 трлн рублей. Внешний долг сократился на 15,4% до 4,5 трлн рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube