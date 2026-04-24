Набиуллина не исключила пауз в снижении ключевой ставки

Центробанк может на следующем заседании взять паузу в снижении ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что ЦБ на заседании в пятницу рассматривал наряду с вариантом снижения ставки на 0,5 процентного пункта вариант сохранения показателя.

«Пауза возможна всегда. И наш сигнал о целесообразности рассмотрения, он предполагает паузы. И все будет зависеть от данных, поэтому даже при направленности сигнала в сторону умеренно-мягкого сигнала пауза возможна», – сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

По ее словам, значительное увеличение проинфляционных рисков требует более осторожного и взвешенного подхода при принятии решений в отношении ставки. Глава ЦБ пояснила, что эти риски связаны с конфликтом на Ближнем Востоке и возможными изменениями в бюджетной политике. Набиуллина полагает, что если конфликт в регионе затянется, негативные эффекты для российской экономики будут расти, пишут «Ведомости».

«Дезинфляционным риском является более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в нашем базовом сценарии», – добавила глава ЦБ.

Набиуллина также отметила, что для более резкого понижения ключевой ставки нужно снижение инфляции ниже целевого уровня и существенный рост безработицы, но пока этого нет.

«Мы смотрим на весь набор макроэкономических показателей…Но для того, чтобы либо более резко снижать ключевую ставку, либо проводить мягкую, стимулирующую денежно-кредитную политику, нужно, чтобы инфляция ушла ниже цели, [чтобы] были показатели существенного роста безработицы», – сказала она (цитата по ТАСС).

По словам Набиуллиной, ни одно из этих условий не прогнозируется ни самим регулятором, ни аналитиками, ни бизнесом.

Глава Центробанка заявила, что инфляция в России в 2026 году будет ближе к верхней границе прогноза регулятора в 4,5-5,5%, что при прочих равных означает уменьшение пространства для снижения ставки. «По инфляции мы сейчас движемся в верхней части нашего прогнозного диапазона, поэтому мы подтянули нижнюю часть прогноза ключевой ставки на пол процентного пункта вверх», – сказала она (цитата по РИА «Новости»).

Совет директоров Банка России на заседании 24 апреля снизил ключевую ставку с 15% до 14,5%. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14-14,5% годовых в текущем году и 8-10% годовых в 2027 году. Согласно прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

