В полиции назвали счет в банке безопасным способом хранения денег

Для обеспечения безопасности денежных средств лучше всего хранить их на счетах в банках. Об этом сообщил заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД Алексей Горяев.

«Хранение денег на банковских счетах – один из самых безопасных вариантов, но главная линия обороны – это бдительность граждан», – цитирует Горяева РИА «Новости».

По его словам, соблюдение базовых правил финансовой безопасности позволяет минимизировать риск хищения средств. Кроме того, Горяев отметил, что дополнительной мерой защиты могут стать оформление самозапрета на выдачу новых сим-карт и кредитов.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что самозапрет на взятие кредита не защищает от действий мошенников на 100%. В любом случае не стоит пренебрегать базовыми правилами цифровой гигиены.

Москва, Зоя Осколкова

