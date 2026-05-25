В России уменьшилось количество банкоматов

В России снижается число банкоматов. Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора «Развитие национальной платежной системы» ЦБ РФ.

Количество банкоматов в России за первый квартал 2026 года сократилось на 1,2%, а POS-терминалов – выросло на 0,7%, что отражает оптимизацию банками сети устройств, говорится в обзоре.

По данным регулятора, количество банкоматов за первый квартал сократилось до 130,3 тысячи. При этом число POS-терминалов выросло за квартал до 5,4 миллиона штук.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что в России разработали решения, которые позволят банкоматам и платежным терминалам работать в отсутствии мобильного интернета.

Москва, Зоя Осколкова

