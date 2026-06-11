В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки до 14% в июне

Ключевая ставка Центробанка по итогам июньского заседания совета директоров регулятора может снизиться до 14%. С таким прогнозом выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, у ЦБ будут для этого веские основания.

Депутат указал, что инфляция является главным фактором, на основании которого Банк России определяет уровень ключевой ставки.

По его словам, за последнюю неделю инфляция подросла на 0,07%, при этом две предыдущие недели она шла с отрицательным темпом.

«Если в совокупности взять три недели, то отрицательный темп. Поэтому я все-таки полагаю, что у Центрального Банка будут веские основания для снижения ключевой ставки», – сказал Аксаков в комментарии РИА «Новости».

Парламентарий добавил, что ключевая ставка, скорее всего, снизится на 0,5 процентного пункта, но с учетом отрицательных темпов роста инфляции, «может быть и более смелый шаг – до 1 процентного пункта».

Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства допустил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на фоне снижение инфляции в стране.

В апреле Банк России уменьшил ключевую ставку на 0,5% процентного пункта до 14,5% годовых. Следующее заседание Банка России состоится 19 июня. Согласно прогнозу регулятора, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14-14,5%, в 2027 году – 8-10%.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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