В России доля наличных расчетов превысила 30%

В апреле-мае каждая третья покупка в России оплачена наличными. Доля расчетов бумажными деньгами за год выросла на 5 процентных пунктов, достигнув 30,2%. Об этом сообщил гендиректор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков «Известиям». Такая ситуация сложилась после 10 лет роста безналичных расчетов.

Чаще всего россияне платят наличными за автомобильные товары, ремонтные работы и гостиницы. В сегменте транспорта на кэш приходится почти половина расчетов, а в строительстве и ремонте – треть, свидетельствуют результаты исследования «Платформы ОФД».

Опрошенные изданием эксперты назвали основными причинами роста наличных расчетов перебои с мобильным интернетом, увеличение теневого сектора на фоне налоговых изменений и стремление бизнеса экономить на эквайринге.

Чаще всего наличными расплачиваются в южных регионах страны: Дагестане (36%), Ингушетии (32%), Северной Осетии (30%), Кабардино-Балкарии (27%) и Адыгее (27%).

На севере России наличные используются реже – меньше 8% в Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах и Магаданской области.

В Москве доля наличных платежей составила 10%.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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