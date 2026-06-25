Банки испытывают нехватку свободных денег: дефицит ликвидности вырос в 4 раза

Дефицит свободной ликвидности у банков с начала 2026 года на фоне резкого роста спроса на наличные увеличился почти в четыре раза – с 0,6 трлн до почти 2 трлн рублей. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Банка России. С начала года объем наличных в обращении вырос на 1,7 трлн рублей, это в 2,3 раза больше, чем за весь прошлый год.

Спрос на рублевую наличность подстегнули сразу несколько факторов. В частности, на ситуацию повлияли перебои в работе мобильного интернета, из-за которых граждане предпочитают держать кеш как средство подстраховки на случай сбоев платежной инфраструктуры. На это обратил внимание МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.

Опрошенные изданием эксперты также связывают рост спроса на наличные с ужесточением контроля за денежными переводами, падением ставок по депозитам вслед за снижением «ключа» и налоговыми изменениями, которые сделали наличные расчеты более привлекательными для малого и среднего бизнеса.

Нехватку ликвидности подтверждает и прогноз Центробанка. Регулятор ожидает дефицит ликвидности в 2026 году на уровне 2,4-3,6 трлн рублей вместо прежних 1,9-3,0 трлн. Основным фактором пересмотра стал более высокий прогноз роста наличных в обращении – до 1,5-2,1 трлн рублей с 0,8 – 1,3 трлн.

В целом банковская система сохраняет запас прочности, указал исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Павел Неумывакин. Так, средства населения в кредитных организациях в апреле увеличились на 1,7% за месяц, до 70,8 трлн рублей. Тем не менее отдельные банки начали активнее кредитоваться у регулятора – привлечения от ЦБ в апреле выросли на 18%, до 6,1 трлн рублей.

Основное практическое последствие дефицита – замедление влияния денежно-кредитной политики: даже при снижении ключевой ставки банки не смогут так же быстро удешевлять кредиты из-за удорожания фондирования, отметил основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. На этом фоне потребительское кредитование уже сокращается примерно на 2% год к году, а выдачи займов малому и среднему бизнесу (без учета крупных застройщиков) падают на 7%, указал директор по аналитике Инго банка Василий Кутьин.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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