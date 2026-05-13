В майские праздники россияне сняли рекордный за 15 лет объем наличных

Прирост наличных денег в России в майские праздники превысил 210 млрд рублей, что является максимумом с 2011 года. В первую очередь россияне снимали наличность из-за масштабных отключений интернета.

С 30 апреля по 11 мая прирост наличных денег на руках у россиян достиг 210,5 млрд рублей, следует из расчетов РБК на основе данных Банка России. По сравнению с сопоставимым периодом прошлого года (41,2 млрд рублей) спрос на наличность оказался выше примерно в пять раз. Наиболее близкий результат был зафиксирован только в пандемийном 2020 году – тогда объем наличных за майские праздники подскочил на 133,5 млрд рублей.

Россияне традиционно повышают спрос на наличные в конце апреля. В этом же году отток денег с банковских депозитов продолжается третий месяц подряд. После майских праздников, как правило, наблюдается изъятие наличных денег из обращения, и по итогам месяца объем наличности на руках может вырасти меньше, чем за первую декаду мая, или вовсе сократиться.

По словам аналитиков, отток в наличность за прошедшие майские праздники в первую очередь связан с ограничениями в работе интернета в этот период. Сотовые операторы предупреждали пользователей об отключениях заранее, а банки сообщали о том, что могут возникнуть проблемы с банкоматами и получением СМС о движения по счету. Часть опасений граждан не была реализована и ограничения в работе интернета оказались мягче, чем изначально ожидали россияне.

Эксперты считают, что майский отток в наличность носит ситуативный и сезонный характер и в будущем будет частично или даже в значительной степени компенсирован обратным притоком средств.

Москва, Зоя Осколкова

