Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал Центробанк на ближайшем заседании снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт – с 14,5% до 13,5% годовых, чтобы «российская экономика не замерзла окончательно».

«Для компаний важно получить подтверждение того, что тренд на снижение ключевой ставки не просто сохранится, а ускорится. С учетом замедления инфляции до 5,31% в мае логичным шагом на ближайшем заседании Банка России было бы снижение ставки на 1 процентный пункт. Для того, чтобы российская экономика не «замерзла» окончательно, бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло», – приводятся слова Шохина в сообщении РСПП.

Руководитель союза отметил, что, несмотря на отдельные улучшения макроэкономических показателей, майский индекс деловой среды РСПП показал сохранение охлаждения спроса и проблемы неплатежей. Кроме того, указал Шохин, компании существенно сократили инвестиционные программы, что отражается на статистике.

«Длительный период высокой ключевой ставки негативно сказывается на инвестиционной активности и экономических показателях компаний. Да и бюджету текущий уровень ставки не идет на пользу, увеличивая расходы на обслуживание госдолга. В такой ситуации бизнесу особенно важны предсказуемость и понятный сигнал от властей», – подчеркнул глава РСПП.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет в пятницу, 19 июня.

Напомним, 10 июня президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства допустил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на фоне снижения инфляции в стране.

24 апреля ЦБ уменьшил ключевую ставку на 0,5% процентного пункта до 14,5% годовых. Согласно прогнозу регулятора, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14-14,5%, в 2027 году – 8-10%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина после апрельского заседания совета директоров регулятора заявляла, что ЦБ может на следующем заседании взять паузу в снижении ключевой ставки. «Все будет зависеть от данных, поэтому даже при направленности сигнала в сторону умеренно-мягкого сигнала пауза возможна», – сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube