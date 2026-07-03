«Это было бы неправильно»: ЦБ предостерегли от повышения ставки из-за топливного кризиса

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин спрогнозировал, что Банк России на заседании 24 июля сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% или же снизит ее до 14%. По его мнению, повышать ставку из-за временных проинфляционных факторов было бы ошибочно.

«Если Центральный банк не снизит ключевую ставку, пусть даже на 0,25 процентного пункта, до 14%, то, мне кажется, что это самый неблагоприятный для тех, кто ждет снижения – вариант, что она останется без изменений», – сказал Шохин в комментарии ТАСС.

В то же время глава РСПП заявил, что «было бы неправильно» повышать ставку, реагируя на конъюнктуру, связанную с дефицитом топлива.

Шохин при этом отметил, что в ситуации с топливом «в ближайшее время трудно ожидать снижения инфляции, индекса цен, в том числе и потребительских», поэтому традиционной дефляции в августе-сентябре, связанной с приходом на рынок свежего урожая, «мы можем не увидеть».

Однако, он полагает, что «это действительно временные причины». В таких условиях Центробанк не должен «следовать жестко вот этим конъюнктурным, в данном случае, колебаниям», указал Шохин.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила мнение, что влияние топливного кризиса и изменения цен на бензин на инфляцию будет носить временный характер. Также она сообщила, что регулятор повысил собственные ожидания по траектории ключевой ставки, указав, что на это «влияет и будущая оценка риск-премий, в том числе определенность и неопределенность бюджетной политики».

Вместе с тем Набиуллина заявила, что ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки, но темпы снижения ставки будут зависеть от развития ситуации.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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