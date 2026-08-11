Центробанк определил три криптовалюты для биржевых торгов в России

Банк России включил в список криптовалют, доступных к публичному обращению на российских биржах, Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. Соответствующий проект указания регулятор опубликовал сегодня, 11 августа, для обсуждения.

«При отборе криптовалют учитывается их рыночная капитализация, среднедневной объем торгов, а также история ценообразования на зарубежных площадках, которая для такого актива должна составлять не менее 5 лет», – говорится в сообщении ЦБ.

Квалифицированным инвесторам доступна покупка криптовалют без ограничений. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать такие активы на сумму 300 тыс. рублей в год. Прежде чем совершать сделки, всем участникам рынка вне зависимости от их статуса необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы, указал ЦБ.

Напомним, президент России Владимир Путин 4 августа подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Согласно документу, россияне получат возможность легально инвестировать в криптовалюты на биржах РФ и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний, а также криптообменников при совершении сделок и операций с ними.

Москва, Наталья Петрова

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