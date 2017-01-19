Россияне заболели малярией после прилета из Индии / Один человек скончался

Публикации за 19.01.17

В январе на территории России зарегистрировано два завозных случая малярии в Ульяновской и Свердловской областях, один из которых закончился летальным исходом. Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В обоих случаях заболевшие вернулись из туристических поездок в Индию (штат Гоа), где по их словам, замечали, что были укушены комарами. В частности, Роспотребнадзор по Ульяновской области сообщает, что житель региона заболел после посещения населенного пункта Кандолин (северная Гоа-Индия). Выезд осуществлялся в близлежащие регионы Кандолин. Специалисты также отметили, что несмотря на недомогание, заболевший не стал своевременно обращаться за медицинской помощью.

Между тем, в ведомстве не стали уточнять, житель какого региона скончался от тропической инфекции.

Напомним, малярия широко распространена в странах с жарким климатом в регионах Африки, Азии, Латинской Америки и Океании. В связи со случившимся, Роспотребнадзор просит при планировании выездов за границу заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.

Екатеринбург – Ульяновск, Иван Гридин

Екатеринбург – Ульяновск. Другие новости 19.01.17

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