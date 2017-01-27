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Здоровье

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Публикации за 27.01.17

Российская туристка скончалась от малярии после отдыха на Гоа

Российская туристка скончалась от малярии после отдыха на Гоа

В Ульяновской области скончалась местная жительница, которая была госпитализирована с малярией после отдыха в индийском штате Гоа. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Павел Дегтярь.

По словам чиновника, врачам удалось вылечить женщину от малярии, но болезнь дала осложнения, нарушившие функции нескольких систем организма, что и привело к ее смерти. Больная умерла в реанимации.

Министр посоветовал местным жителям перед поездкой за границу изучить эпидемиологическую обстановку в стране, куда они планируют поехать, отметив, что в случае необходимости необходимо обязательно взять с собой лекарства для профилактики заболеваний и сделать прививку.

Ранее, 19 января, Роспотребнадзор сообщил о заражении малярией двух туристов из Свердловской и Ульяновской областей во время поездки в Гоа. По данным ведомства, один из туристов, житель Свердловской области, скончался. В региональном управлении Роспотребнадзора не уточнили пол и возраст погибшего.

Малярия широко распространена в странах с жарким климатом в регионах Африки, Азии, Латинской Америки и Океании. Заражение происходит при укусах малярийных комаров или при переливании крови. В связи со случившимся, Роспотребнадзор просит при планировании выездов за рубеж заблаговременно уточнять в территориальных органах ведомства и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания. Во время посещения стран с тропическим климатом и после поездки Роспотребнадзор советует следить за температурой в течение трех лет, и в случае ее повышения нужно обратиться к врачу и сообщить ему о поездке в страны с жарким климатом.

Ульяновск, Светлана Петрова

Ульяновск. Другие новости 27.01.17

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