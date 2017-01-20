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Екатеринбург

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Публикации за 20.01.17

Житель Свердловской области скончался от малярии

Житель Свердловской области скончался от малярии

В начале 2017 года в Свердловской области зафиксирован один случай малярии со смертельным исходом. В областном управлении Роспотребнадзора не уточняют пол и возраст погибшего, но сообщают, что инфицирование произошло за границей.

В федеральном Роспотребнадзоре рассказали, что это не единственный случай заболевания россиян малярией в январе этого года. Вторым заболевшим оказался житель Ульяновской области, правда, его удалось спасти. В обоих случаях где, по их словам, замечали, что были укушены комарами.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время 3,4 миллиарда человек продолжают подвергаться риску заболевания малярией, главным образом в Африке и Юго-Восточной Азии. Около 80% случаев приходится на страны африканского континента. Кроме того, неблагополучными странами по распространению малярии являются Афганистан, Индонезия, Доминиканская Республика, Гайана, Северная Корея, Папуа-Новая Гвинея, Индия, Таджикская Республика.

Практически все случаи заболевания малярией на территории РФ оказываются завозными. Завоз малярии происходит как российскими гражданами, в том числе после служебных командировок, туристических поездок, так и жителями эндемичных стран.

В 2016 году на территории Свердловской области не было зарегистрировано ни одного случая малярии.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области напоминает свердловчанам, что с целью профилактики малярии необходимо заблаговременно, до выезда в эндемичные по малярии страны Африки, Юго-Восточной Азии, Южной Америки, начать прием противомалярийных препаратов, а на месте избегать укусов насекомых (использовать москитные сетки, репелленты).

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.01.17

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