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Здоровье

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Публикации за 06.02.17

Комиссия по борьбе с лженаукой развенчала миф о гомеопатии / Минздраву советуют убрать гомеопатию из медицины
кадр из мультфильма «Алиса в стране чудес»

Комиссия по борьбе с лженаукой развенчала миф о гомеопатии Минздраву советуют убрать гомеопатию из медицины

Комиссия по борьбе с лженаукой РАН квалифицировала гомеопатию как лженауку. сегодня был обнародован на сайте комиссии.

В нем говорится: «Лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. Этот вывод опирается на тщательный анализ публикаций в научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях, их обобщений и систематических обзоров. Комиссия подтверждает, что принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов ее предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют. Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные».

В документе особо подчеркивается, что за более чем 200 лет существования гомеопатии как «альтернативной медицины» все попытки подвести под гомеопатию научную базу оказались безуспешными. При этом, предупреждают ученые, гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью, что может приводить в том числе даже к смерти пациентов.

Комиссия рекомендует Минздраву РФ пересмотреть в свете актуальных научных данных принятые более 20 лет назад без достаточных оснований решения о внедрении гомеопатии в систему российского здравоохранения, вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях, не включать гомеопатию в новые и обновляемые стандарты оказания медицинской помощи и клинические рекомендации.

На упаковках с гомеопатическими снадобьями и инструкциях к ним необходимо указывать, что у данных препаратов нет доказанной клинической эффективности и показаний к применению.

ФАС ученые рекомендуют «обеспечить защиту граждан от недостоверной рекламы гомеопатии, заявляющей о наличии у гомеопатических препаратов лечебных свойств». Подобная реклама вводит потребителей в заблуждение и толкает их на использование неэффективного лечения, что может нанести вред здоровью.

Организациям, реализующим образовательные программы в сфере здравоохранения, рекомендовано свернуть программы повышения квалификации по гомеопатии и иные курсы, включающие гомеопатию.

Врачи, указано в меморандуме, должны информировать пациентов о неэффективности и лженаучности гомеопатии, избегать сотрудничества с организациями, пропагандирующими и распространяющими гомеопатию, отказаться от неэтичной практики назначения гомеопатических препаратов для достижения эффекта плацебо, а также способствовать отказу от использования гомеопатии в своей медицинской организации.

Москва, Зоя Березина

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