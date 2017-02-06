ФАС поддержала запрет на рекламу гомеопатии / «Это правильно, выверено и давно ожидаемо»

Публикации за 06.02.17

Федеральная антимонопольная служба поддержала идею запретить рекламировать гомеопатию, как лекарственные средства, так как это представляет угрозу здоровью и жизни граждан. В ведомстве заметили, что полностью разделяют точку зрения Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и считают запрет на рекламу гомеопатии «правильным, выверенным, давно ожидаемым».

Начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев сообщил журналистам, что ег оведомство будет разрадатывать способы предотвращения недостоверной рекламы о наличии лечебных свойств у гомеопатических препаратов, говорится в сюжете «Вестей».

Как ранее сообщал «Новый день», комиссия РАН по борьбе с лженаукой обнародовала сегодня меморандум «О лженаучности гомеопатии». Среди прочего в нем содержатся рекомендации ФАС рассматривать рекламу гомеопатии как лекарства в качестве нарушения законодательства о рекламе. В РАН считают, что такой прием производителей псевдолекарств вводит потребителей в заблуждение и понуждает их использовать неэффективные способы лечения, что может нанести вред здоровью.

По мнению членов комиссии РАН упаковки с гомеопатическими снадобьями и инструкции к ним должны снабжаться пояснениями, что у данных продуктов нет доказанной клинической эффективности и показаний к применению.

Заодно Минздраву РФ рекомендовано пересмотреть в свете актуальных научных данных принятые более 20 лет назад без достаточных оснований решения о внедрении гомеопатии в систему российского здравоохранения, вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях, не включать гомеопатию в новые и обновляемые стандарты оказания медицинской помощи и клинические рекомендации.

Примечательно, что одними из первых на появление меморандума отреагировали депутаты из числа бывших медицинских чиновников, сразу продемонстрировав, что в России не случайно появление в медвузах кафедр гомеопатии. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко вступился за гомеопатию. Он резонно заявил, что и от плацебо бывает польза, но при этом ловко обошел указанный РАН момент о введении потребителей в заблуждение. А глава думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов продемонстрировал глубину медицинских познаний и представлений о науке, заявив: «Если существующими методами сегодня что-то не доказано, это не говорит о том, что это не имеет практической ценности». Заодно Тумусов нечаянно показал, чего стоят ученые степени как минимум двух сотен почтенных членов медицинского сообщества. Депутат заявил, что в стране защищено около 200 кандидатских и докторских диссертаций по гомеопатии.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 06.02.17

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