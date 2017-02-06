В Госдуме вступились за гомеопатию

Публикации за 06.02.17

Бывший главный санитарный врач России, а ныне зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал «более глубоко» изучить феномен гомеопатии. Так он прокомментировал меморандум Комиссии по борьбе с лженаукой РАН о бездоказательности гомеопатии.

Как сообщает РИА Новости, Онищенко считает, что позиция ученых дает Минздраву России «основания еще раз объективно оценить право на существование этого сегмента медицины». По мнению Онищенко, это может дать толчок «к более глубокому изучению тех эффектов, которые дает гомеопатия», поскольку эту результативность не всегда можно измерить научными способами. Онищенко уверен, что признание гомеопатии лженаукой еще не означает, что в ближайшее время все занимающиеся этим организации закроются.

В свою очередь, глава думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов также призвал провести испытания гомеопатических препаратов в клинических условиях. По его словам, «практически» от гомеопатии «есть результаты» и «поэтому она применяется где-то в 80 странах мира». «Если существующими методами сегодня что-то не доказано, это не говорит о том, что это не имеет практической ценности», – считает депутат. Он напомнил, что в России около 200 кандидатских и докторских диссертаций защищено по гомеопатии.

Напомним, Комиссия по борьбе с лженаукой РАН опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии». В нем говорится, что не существует научных доказательств пользы гомеопатических препаратов, а их эффект равен эффекту плацебо. При этом гомеопатия способна наносить вред здоровью, если пациент вместо клинически доказанных методов лечения использует только гомеопатические. Ученые рекомендовали Минздраву изъять все гомеопатические снадобья из государственных клиник, а ФАС – защитить граждан от недостоверной рекламы.

Москва, Зоя Березина

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