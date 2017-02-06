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Здоровье

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Публикации за 06.02.17

В Минздраве создадут спецгруппу для решения вопроса с гомеопатией
фото Минздрав РФ

В Минздраве создадут спецгруппу для решения вопроса с гомеопатией

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила сформировать рабочую группу для выработки предложений по дальнейшему регулированию сферы гомеопатии в России. Об этом говорится в сообщении директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олега Салагая.

Ранее сегодня Комиссия по борьбе с лженаукой РАН признала гомеопатию лженаукой. Ученые призвали Минздрав убрать гомеопатические препараты из государственных медучреждений, а ФАС – оградить граждан от агрессивной рекламы гомеопатических снадобий. В комиссии особо подчеркивается, что подчас больные тратят деньги на покупку гомеопатии, пренебрегая доказанными методами лечения, и это опасно для здоровья людей.

Как сообщает РИА Новости, Салагай пояснил, что сейчас методы гомеопатии в той или иной степени разрешены к применению в большинстве стран мира. Однако в Минздраве исходят «из того, что в рамках лечебного процесса и государственных закупок должны использоваться лишь препараты с доказанной клинической эффективностью». В министерстве будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители Российской академии наук, ведущих медицинских учреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии, добавил он. Основной задачей группы станет «выработка предложений по дальнейшему регулированию данной области с учетом современных международных требований доказательности».

Москва, Зоя Березина

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